今年56歲的資深女星藍心湄，出道多年來影、視、歌三棲，加上總是求新求變嘗試新造型，因此有「百變女王」、「台灣瑪丹娜」封號，而她不僅對時尚相當敏感，主持時尚節目多年，深受觀眾喜愛。豈料，近日在她在節目中透露家中狗狗離世，她的心情受到不小的影響，連在主持節目時都在忍耐悲傷，含淚的模樣令人心疼。

藍心湄超疼自家的毛孩，曾因為家裡領養年紀比較大的狗有失禁的情況，她直接重新裝潢，以好清理、好走動為原則，只可惜狗狗已經離世，令藍心湄的心情大受影響，她坦言：「我每一集都在忍，我每一集都在忍耐，不要哭、不要哭，看到那一些狗再想到我的狗，我的狗真的聰明好多，後來我就發現，笨一點、蠢一點包括寵物，活得會比較長久」

而在節目《女人我最大》中，藍心湄收到來自女星瑤瑤（黃喬歆）的一份禮物，是手工狗狗地墊，上頭有著藍心湄已故愛犬的模樣，瑤瑤表示自己也有養狗，能理解藍心湄喪犬之痛，加上得知節目有錄關於狗的主題，因此送上這份禮物寬慰她。藍心湄得知瑤瑤貼心的舉動，給了她一個大大擁抱。

藍心湄收到瑤瑤的禮物忍不住眼眶泛淚。(影片來源/女人我最大)

事實上，藍心湄至今小姑獨處，她曾先後與室內設計師男友交往9年，以及樂團吉他手交往6年，然而最終都因對方劈腿，導致分手收場，因此她將重心放在身邊的朋友和家人，更提到當自己離開了，會把財產保留三分之一給員工，剩下的則捐助給世界各地的小孩。