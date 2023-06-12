鍾姓男子去年不滿同居女友聲請保護令及分手，他持刀闖進她住家性侵2次，再持刀砍殺，最高法院駁回上訴，依攜帶凶器強制性交罪判刑7年2月定讞，他另涉私行拘禁罪及殺人未遂罪部分，已遭各處7月及5年6月有期徒刑確定。

鍾姓男子與被害女子在2020年3月8日透過網際網路結識而交往，並曾同居在其屏東縣內埔鄉租屋處，鍾男因對她實施家庭暴力，經法院裁定核發民事暫時保護令，令其不得對她實施身體或精神上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害，最少遠離她住居至少100公尺。

鍾男收到護令後，不甘與分手而欲復合，去年4月9日見被害人母親離家未將大門上鎖，他進入後發覺她在3樓房間休息，遂先行躲藏在對面空房間，等到她睡醒步出房門，見他手持水果刀，驚嚇尖叫向後退避跌坐在地，他竟向她稱：「先不要叫，我們先到房間裡面談」。

鍾男將她拉往房間，再將水果刀放置在該房間內椅子，要脅她不得離開房間，復以手機充電線捆綁她雙手，加以性侵2次，後來她趁隙傳送簡訊向員警求救，鍾男發現她與其他男性之LINE對話紀錄，又知悉警方已到房外準備救援 ，竟持刀砍殺她後被逮。

鍾男涉私行拘禁罪及殺人未遂罪部分，一審各判刑7月及5年6月，上訴二審後，鍾男撤回上訴已確定，他另涉攜帶凶器強制性交罪部分，歷審都判刑7年2月，他提上訴請求輕判，遭最高法院駁回確定。

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