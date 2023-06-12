警方日前在北市林森北路上某處套房內查獲有越南籍女子賣淫，員警假扮男顧客上門消費，女子直接喊價「50分鐘收費2300元可全套性交易」，員警馬上公開身分，事後查出竟是2名外送員負責提供應召集團租屋處及通訊電話，法官依圖利媒介性交罪分別判出3月、2月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，A男去年1月開始承租北市林森北路某套房，每月租金1萬2，提供應召集團容留應召女與男客人，以此獲利每月2千，B男則是提供手機門號給集團使用同樣獲利2千，集團成員在「捷克論壇」刊登性交易訊息並留下該手機號碼，由越南籍女子阮氏負責賣淫，阮氏向喬裝警員解說50分鐘收費2300元可進行全套性交易，收取金額後，警方才表明身份。

法官認為A男、B男不思以正途賺取所需，竟以出面幫忙承租房屋及提供行動電話號碼供應召集團使用，考量2人坦承犯行，2男皆擔任外送員每月賺取4至5萬，都需扶養家中親屬，依圖利媒介性交罪，分別處有期徒刑3月、2月，可易科罰金。

此外，A男供稱提供租屋處已獲有報酬24000元等，B男則說取得2000元報酬，法官判皆沒收。