今年初魁北克省森林大火爆發以來火勢迅速蔓延，濃煙甚至飄到美國紐約。加拿大政府跨部門森林大火中心表示，截至11日為止國內尚未撲滅的野火火場仍有431處，仍有1,200名消防員正在救災，其中包括100多名來自法國及其他省份的支援人力。
加拿大氣象廳預報13日魁北克省可望出現少量降雨，有助減緩當地火勢。魁北克省自然資源部長布蘭琪維席娜（Maite Blanchette Vezina）表示：「有了法國及新布蘭茲維省（New Brunswick）的資源協助，情況將會更安全。」
加拿大魁北克省一帶近日爆發歷年來最嚴重的春季野火，所幸當地政府11日表示火勢已獲得初步控制。加拿大廣播公司報導，截至10日為止魁北克省一帶的失控野火火場已從72處減至44處。
今年初魁北克省森林大火爆發以來火勢迅速蔓延，濃煙甚至飄到美國紐約。加拿大政府跨部門森林大火中心表示，截至11日為止國內尚未撲滅的野火火場仍有431處，仍有1,200名消防員正在救災，其中包括100多名來自法國及其他省份的支援人力。
加拿大氣象廳預報13日魁北克省可望出現少量降雨，有助減緩當地火勢。魁北克省自然資源部長布蘭琪維席娜（Maite Blanchette Vezina）表示：「有了法國及新布蘭茲維省（New Brunswick）的資源協助，情況將會更安全。」
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