今年初魁北克省森林大火爆發以來火勢迅速蔓延，濃煙甚至飄到美國紐約。加拿大政府跨部門森林大火中心表示，截至11日為止國內尚未撲滅的野火火場仍有431處，仍有1,200名消防員正在救災，其中包括100多名來自法國及其他省份的支援人力。

加拿大氣象廳預報13日魁北克省可望出現少量降雨，有助減緩當地火勢。魁北克省自然資源部長布蘭琪維席娜（Maite Blanchette Vezina）表示：「有了法國及新布蘭茲維省（New Brunswick）的資源協助，情況將會更安全。」