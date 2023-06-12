金曲歌王黃連煜去年以《滅人山》拿下最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎，並以「新寶島康樂隊」拿下「最佳演唱組合獎」，最終再奪得「評審團獎」相當風光；怎料日前一名年約22歲女子突在臉書發文控訴黃連煜性侵，對此黃連煜再發三點聲明，強調「性侵絕非事實」。

日前一名網友出面指控，有次跟黃連煜在工作室，對方喝酒後「他突然搭起我的肩，然後強親我，我當時已經喝醉了，沒有力氣反抗，只有滿滿的錯愕，然後接下來的事情我記不清了，只知道我的褲子被脫下來，然後下體被異物插入，再來我就不知道了，不知道事情是如何結束、最後我是怎麼回到家的」更表示，自己每天都在承受痛苦，甚至自殺尋求擺脫這場惡夢。

對此，黃連煜10日先是透過所屬的貳樓工作室發出聲明反擊，表示「已委請律師協助進行訴訟」今（12）日再發出正式聲明，首先針對該貼文帳號未具真實姓名「稱自己是作夢即影射黃先生對其性侵，乃屬無端指控，性侵一節絕非事實」。

再者，聲明中表示，黃連煜是支持性侵受害者權益「但更痛恨有心人士假藉metoo風潮惡意中傷他人」並坦言身為假新聞議題受害者的他，將會站出來捍衛捍衛自身權益；最後，他為避免該貼文內容誤導以訛傳訛，呼籲外界「請勿再轉述分享該不實指控之貼文，亦請該貼文作者及所有關心本事件網友，謹慎發言，否則必將追究其法律責任」。

黃連煜聲明全文如下：

關於不知名人士藉臉書帳號貼文指控黃連煜先生涉嫌性侵害等節，其指控並非事實，已嚴重傷害黃先生名譽，爱謹代為聲明如下，以正視聽

一、上開貼文指控黃先生對其性侵一節，該貼文帳號未具真實姓名，稱自己是作夢即影射黃先生對其性侵，乃屬無端指控，性侵一節絕非事實。

二、 黃先生支持性侵受害者權益，但更痛恨有心人士假藉metoo 風潮惡意中傷他人，黄先生身為假新聞議題之受害者，勢必挺身而出捍衛自身權益。

三、為免各界受該貼文內容誤導，以訛傳訛，謹代黃先生聲明如上並呼籲各界請勿再轉述分享該不實指控之貼文，亦請該貼文作者及所有關心本事件網友，謹慎發言，否則必將追究其法律責任。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。