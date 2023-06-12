台南市警一分局二線三星秘書室主任吳文進昨天下午4點多在北區東豐路台南市立桌球館觀看桌球比賽時，不知何故突然昏倒，經現場醫生搶救並通報119以救護車送往成大醫院急救，仍告不治。
據了解，現年60歲的吳文進，警察大學52期畢業，平日健康並無異樣。他熱愛桌球，不僅是警一分局桌球隊隊長，還是台南市警察局桌球隊選手，平日也有運動，長官及同事得知此一不幸憾事後，都感到錯愕及不捨，將積極協助家屬辦理後續撫恤及治喪等相關事宜。
台南市警一分局二線三星秘書室主任吳文進昨天下午4點多在北區東豐路台南市立桌球館觀看桌球比賽時，不知何故突然昏倒，經現場醫生搶救並通報119以救護車送往成大醫院急救，仍告不治。
據了解，現年60歲的吳文進，警察大學52期畢業，平日健康並無異樣。他熱愛桌球，不僅是警一分局桌球隊隊長，還是台南市警察局桌球隊選手，平日也有運動，長官及同事得知此一不幸憾事後，都感到錯愕及不捨，將積極協助家屬辦理後續撫恤及治喪等相關事宜。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。