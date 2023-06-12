【愛傳媒簡秀枝專欄】見賢思齊，是文化人一向的態度，而讓國際名家來台，陪同國內樂手演出，發揮母雞帶小雞的綜效，TSO（北市交響樂團）近期發揮得淋漓盡致。

從以色列裔英國籍知名指揮家殷巴爾（Eliahu Inbal，1936-）出任TSO 首席指揮，到桂冠指揮，國際大師的經驗傳承，士氣提振，以及信心建立，成效卓著。

近期，新加坡新銳指揮黃佳俊，來台演出，與TSO舉辦兩場音樂會，一場在臺北、一場下鄉到花蓮，詮釋浪漫主義中期德國重要作曲家布拉姆斯（Brahms, 1833-1897）、最精彩的兩部鉅作《第二號鋼琴協奏曲》與《第四號交響曲》，其中花蓮場是響應「2023年太平洋左岸藝術節，在花蓮縣文化局演藝廳舉行，非常受歡迎，地方民眾反對熱烈。果然，國際名家與國內樂團，𥚃應外合，互補互利，也捷報頻傳，令人雀躍不已。

無獨有偶，睽違4年的海夫里格（Andreas Haefliger,1962）再來台與TSO，作了3場表演，他除了聯手與指揮家黃佳俊，在台北、花蓮兩地，詮釋布拉姆斯集結畢生故事的《第二號鋼琴協奏曲》，之後，海夫里格不惜出境又再入境，與TSO年輕獨奏家合作，於6月10日在國家演奏廳，舉行「室內沙龍音樂會」，帶來貝多芬（Beethoven, 1770-1827）膾炙人囗的《A大調第9號小提琴奏鳴曲-克羅采》 ，以及布拉姆斯《鋼琴五重奏》，可說用心有加、試意十足。

因為俐落詮釋德奧作品，而享譽國際樂壇的海夫里格，出生德國，定居瑞士，他在茱莉亞音樂學院完成學業後，開啓演奏生涯，曾與世界各主流樂團合作演出，例如：紐約愛樂、芝加哥交響樂團、克里夫蘭交響樂團、倫敦交響樂團等。

至於海夫里格與TSO 的首次合作，是在2019年的《復古的現代》音樂會。該音樂會的最大亮點，是亞洲首演瑞士作曲家迪特·阿曼（Dieter Ammann，1962-）的全新鋼琴協奏曲－《大觸技曲》。

迪特·阿曼是歐洲新崛起作曲家，作曲之外，他還彈奏低音吉他，小號，短號和鍵盤樂器，允文允武，音樂界對他評價不俗。

該首鋼琴協奏曲－《大觸技曲》，是迪特·阿曼為海夫里格，特別量身打造，據說，迪特·阿曼花費近3年的時間，才完成該作品。

當時迪特·阿曼有感而發，他堅持交響樂團，在該作品中，絕對不能只扮演被動的伴奏角色，而是要和獨奏家，互相抗衡，扮演同等重要性。

身為作曲家，迪特·阿曼喜歡挖掘各種聲色的可能性，而樂團及鋼琴獨奏家，都需要高技巧，才能呈現高質量的詮釋水平。

對於該現代音樂新作的首演發表，TSO 上下同感振𡚒，也傾全力配合，因為能與國際頂尖音樂組織齊名，共同委託創作，也是幸運之事。當時TSO 團長何康國就說，一生能聽百遍貝多芬《第9號交響曲》，固然很棒，但比不上有機會參與1次委託新創名曲的首演！

第2次來台與TSO再續前緣，海夫里格非常興奮，認為，與TSO 年輕獨奏家在國家演奏廳演出，不那麼輕鬆，彼此默契，至關重要。

當然，用精簡的樂器編制，說精彩的音樂故事，展現豐富情感，貝多芬與布拉姆斯，絕對是首選，也是典範，而對獨奏家來說，是嚴苛挑戰，也有很迷人又享受的過程，讓大家又愛又怕。

6月10日海夫里格像位溫潤專業的老師父（mentor)，他深情陪伴TSO 的5 位優秀獨奏家，逐一展現才藝，巨將配才子，組合特殊，為台灣觀眾，帶來滿滿的期待。

貝多芬《A大調第9號小提琴奏鳴曲-克羅采》，創作於1803年，在貝多芬10首小提琴奏鳴曲當中，該曲規模最為龐大，結構內涵也最豐富，是小提琴奏鳴曲經典作品之一。貝多芬打破以往奏鳴曲規則，讓小提琴與鋼琴的音樂比重相當，肩負同等地位，兩項樂器以主奏和相互協奏方式，次第揭開，有如協奏曲規模，更有奏鳴曲的精奧，豐富多彩，高潮迭起。

根據資料，布拉姆斯在創作該曲，過程十分嚴謹，他一向追求卓越，情感貫穿全場，尤其面他一生唯一的《鋼琴5重奏》，更展現他對完美的不懈追求，亀毛文采，被公認是，室內樂領域中，最深邃偉大的作品之一。

最初，該作品是部以兩把大提琴為主的《弦樂5重奏》，然而，受到重磅小提琴家姚阿幸（Joseph Joachim, 1831-1907）建議，布拉姆斯從善如流，立即改編為雙鋼琴版本。

而布拉姆斯暗戀一輩子的克拉拉·舒曼（Clara Schumann, 1819-1896），演奏布拉姆斯巧思所在的雙鋼琴版本，並不完全滿意，她認為，該曲中缺少管弦樂的宏偉樂思，略顯可惜。該意見，聽在布拉姆斯耳朵，如獲至寶，珍貴且重要，他再次進行改寫，最終改編成：鋼琴與弦樂組合的《鋼琴5重奏》，布拉姆斯鐵漢柔情中，一生一世、唯一的《鋼琴5重奏》，嘔心瀝血，不成經典也難。

甫獲選為TSO 交響樂團首席的小提琴楊雅淳（1996-），今年才27歲，娟秀氣質，令人印象深刻。她是第32、33屆奇美藝術獎得主，進TSO 樂團之前，她就曾於2019年，受邀與指揮家張致遠，演出「育藝深遠」，同時多次擔任NTSO（國台交）的國際青少年管弦樂團首席，並在「台北大師星秀音樂節」及「Taiwan Connection 室內樂團音樂節」中演出。

4歲開始學琴的楊雅淳，就讀過台中二中音樂班、台北藝術大學音樂系，以及美國新英格蘭音樂院。求學期間，她就展現才華，贏得多項比賽殊榮，包括台北藝術大學關渡新聲協奏曲比賽中勝出，也是首屆李淑德教授小提琴菁英賽冠軍。16歲時，楊雅淳首度以獨奏家身分，與交響樂團演出布拉姆斯《小提琴協奏曲》，預示了她成為獨奏家的音樂潛力，之後，演出機會不斷，參加台北藝術大學音樂系管絃樂團、日籍指揮家梶間聰夫（Fusao Kajima）合作演出法國作曲家聖桑斯（Charles Camille Saint-Saëns，1835-1921）的前奏與輪旋隨想曲。2018年底，在教育部高等教育深耕計畫的支持下，與台北藝術大學弦樂團及指揮蘇正途，在台北及香港合作《莫札特第3號小提琴協奏曲》，擁有比同儕音樂人，更多的舞台演出經驗，深受重視。

黑色貼身露背小禮服，更凸顯了楊雅淳纎細好身材，她與海夫里格同台詮釋貝多芬《A大調第九號小提琴奏鳴曲-克羅采》，一長一少、她展現了十足的大將之風，技巧嫺熟，音色變化，有模有樣，海夫里格也舉重若輕，尊重獨奏家的個人特質，再以巧妙誘引、挑戰的方式，逼出年輕獨奏家的才華極限，強升弱降，曲折迂迴，帶來千變萬化以絕美音色，令人感動。

音樂會下半場是布拉姆斯《F小調鋼琴五重奏》，擔任TSO 樂團首席多年的資深樂手姜智譯，回歸小提琴獨奏家角色，與胡庭瑄、蔡弦修、陳昱翰等團員，一起和海夫里格對戱演出，也是出神入化，高潮四現。

海夫里格以獨到的音樂見解，和卓越的演奏技巧，帶來難忘的音樂饗宴，他的快速指法，乾淨俐落、精準靈巧，令人欽佩，他與TSO獨奏家們，在你來我往之間，展開有如協奏曲般的壯闊氣勢，旋律悠揚，繞樑不去，為遠來的鋼琴家海夫里格，畫下2023年在台灣的完美句點。

其實，台灣音樂人才輩出，缺的是舞台演出機會、經驗與自信，TSO「挾洋」，非為「自重」，而是「借力使力」，「自我提升」，展現「母雞帶小雞」下，快速進步、壯大自信，值得支持與喝采。

TSO團長郭佩瑜，喜形於色，當她看到國際音樂遠客，與樂手合作無間，呈現精彩的「室內沙龍音樂會」，為市民帶來高質量的精神饗宴，倍感欣慰。郭佩瑜希望強化與外界友好互動，列為她的近期工作重點工作，期能打進企業集團與社會組織關係，帶動團票訂購，讓TSO 的絕美音樂，與更多樂友分享。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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