波士頓紅襪12日驚險在客場贏得基襪系列賽，兩隊2比2殺到延長賽，紅襪10局上「基凱」賀南德茲（Enrique Hernandez）一棒敲回致勝分，終場3比2殺退洋基，系列賽2勝1負。紅襪接下來6場比賽都在主場（3連戰洛磯、3連戰洋基），台灣好手張育成預計本周歸隊，可望趕上主場的另一次基襪大戰，總教練柯拉（Alex Cora）並不擔心張育成的守備，重點放在他打擊方面的恢復狀況。

「紅鬍子」騰納（Justin Turner）第2局陽春炮助紅襪先馳得點，洋基捕手崔文紐（Jose Trevino）該局下半兩人在壘時適時安打，直接掃回兩分。紅襪投手貝約（Brayan Bello）獨撐7局失2分無關勝負，紅襪在第8局幫他追平。

8局上，賀南德茲游擊方向滾地安打，他停在一壘，不料洋基回傳時二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）漏接，賀南德茲趁機溜上二壘。其實就算洋基不回傳，這球賀南德茲本來就不敢跑。後面紅襪藉著保送和短打，賀南德茲推進到三壘，藉著杜蘭（Jarren Duran）內野滾地跑回追平分！

延長賽因為二壘有起始跑者，賀南德茲左外野方向的強勁滾地安打就穩穩拿下超前分。洋基10局下半三上三下結束比賽。此戰讓紅襪33勝33負重回5成勝率，碰巧張育成4月底受傷離開的時候，紅襪也是12勝12負維持在5成勝率。賀南德茲這場被安排守二壘，瑞耶斯（Pablo Reyes）守游擊，吉田正尚4打數掛零，打擊率退至0.300仍是全隊最佳。