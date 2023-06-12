中天綜合台《小明星大跟班》明（13日）晚10點播出「不懂姐姐來教你！女大男小的戀情沒問題嗎？」，藝人蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚7年感情依舊甜蜜，但蕭淑慎坦言男方的家人其實非常反對兩人結婚：「因為他們是從媒體上認識我，並沒有真的了解我，所以我們要結婚的時候家裡都很震驚，但我用真情跟公婆相處，現在我公公都會到處跟朋友說『不要再誤會我媳婦了，我媳婦有夠好』！」在場也有來賓因為家人無法接受姐弟戀而斷絕聯繫，這讓蕭淑慎聽了相當不捨：「我聽到這樣的經歷，心裡真的很酸，家庭對我是很重要的，如果我因為結婚失去家人，我可能也沒辦法接受。」

蕭淑慎覺得梁軒安對她無微不至的照顧讓她很感動：「我生病的時候他竟然願意在醫院照顧我20幾天，而且他還不讓我爸請看護，他跟我爸說『看護不可能會照顧我老婆』，所以我真的相信日久見人心，不管他再怎麼幼稚，至少他努力的表現給他和我的家人看。」而梁軒安聽了老婆對他的誇讚害羞不已，更笑說：「我很少聽到她講這樣的話。」不過他也希望蕭淑慎的脾氣能再收斂點：「這幾年發現她情緒管理有問題，所以我會告訴她在家要怎樣都可以，但在外面要好好控制情緒，我知道她是演員，但在生活上不需要太有張力，要做好太太的角色，不要讓人家覺得妳是潑婦。」

而蕭淑慎覺得姐弟戀最大的問題其實是要面對外界的批評：「要結婚的時候，我有跟他（梁軒安）講會有這樣的狀況出現，但他似乎不是那麼在意，我就覺得他是一個很奇怪的人，因為他聽不到人家對他的批評，即便人家已經直接跟他講了，我就覺得這很酷。」主持人吳宗憲則笑說：「所以他才會堅持要娶妳啊！」梁軒安則分享自己的心境：「當初那些網友的留言，我其實都有看到，也很在意，但我必須要說，我們已經7年了，你們可以祝福我們。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。