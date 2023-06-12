民進黨5月時宣布，2024立委選舉新北市永和區要與政治評論員李正皓合作，結果不只黨內反彈，甚至引起後續一連串的Me too性騷、性平風暴，讓李最後於本（6）月8日宣布退選，不過前立委蔡正元認為，民進黨主席賴清德處理此事的方法不對，更少做了關鍵一事，留下了很大的瑕疵。

蔡正元昨（11）日在網路節目《全民平評理》表示，最近爆發許多性平案件，每一件個案都有些微不同，各界應趁此機會學習如何針對個案狀況處理，而李正皓雖然自清沒被起訴，但究其原因其實是對方撤告，且檢察官的不起訴書中也確有其事，「如果檢察官這樣寫，我們就相信他有做這個行為」。

「做為政治人物，民進黨提名他就會有高度疑慮！」蔡正元指出，李正皓最終選擇退選，是為了保住他自己的清白，但民進黨沒有撤銷提名，就代表綠營仍認可李的相關行為，留下一個很大的瑕疵，「賴清德處理的方法不對，民進黨沒有樹立標準，說以後提名的政治人物，不可以有這類的行為，撤銷提名是一個很重要的關鍵」。

雖然同為來賓的民進黨立委高嘉瑜當場解釋，李正皓並非使用民進黨籍參選，民進黨沒有提名對方，雙方僅算是合作、禮讓的關係；不過蔡正元則強調，爭論推薦或是提名的意義不大，因為那只是政治上的區隔，但事實是賴清德曾親自開記者會，正式推薦李參選。