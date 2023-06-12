勞動部推動「投資青年就業方案2.0」，其中「青年就業旗艦計畫」就是鼓勵企業以「先僱後訓」方式，僱用15到29歲青年，提供青年「做中學」的工作崗位訓練。勞動部勞動力發展署12日分享案例，25歲的承欣大學主修工業設計，在學期間曾參與運動口罩研發、品牌創生等計畫，對產品設計有自己的見解。在進入職場參加「青年就業旗艦計畫」後，透過公司安排的專業資深人員一對一指導，讓她對「設計」有了全新的體驗。

競泰股份有限公司Sinox是全球最大的「號碼鎖」研發產製企業之一，有四十多年的歷史。承欣參訓期間的工作內容是設計電腦鎖的旋鈕造型，並優化使用者介面，在不斷的與職場導師討論、研究、設計、修改的過程中，承欣逐漸體悟到工業設計的精髓就是以「使用者為中心」的思維，從使用者的需求出發構思商品的功能性與操作介面，才能設計出結合科技與人性的產品。

職場導師呂先生指出，「青年就業旗艦計畫」工作崗位訓練做中學的培訓，讓新進員工充分發揮潛能，提升成就感和對公司的向心力，成為公司重要的人力資源；承欣的觀察力敏銳，個性親切、充滿工作熱忱與學習動能，正是公司需要的人才，在計畫結束後，承欣不但獲得公司繼續留用，並且因優異表現加薪超過一成。

「青年就業旗艦計畫」是為15～29歲青年量身打造的「工作崗位訓練」，讓青年朋友從「做中學（Learning by Doing）」中，瞭解產業環境、企業文化，快速養成專業力穩定就業，成為企業倚重的好幫手！詳情請上「青年職訓資源網」查詢。