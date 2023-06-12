為全力打造「平民美食」形象，披薩連鎖達美樂體恤消費者荷包，即日起，外帶披薩半價優惠開跑，不管是9吋及12吋披薩，通通都半價，消費者不必再被一次得買2顆、4顆等雙位數才有優惠的感受綁架，現在，1顆就半價，9吋披薩一個最低售價186元起，12吋披薩一個最低售價287元起，不論是小資族的午餐，小家庭的晚餐，還有好友歡樂相聚，消費者都能輕鬆選擇份量，自由快樂的消費。

達美樂披薩天天外帶披薩都半價，不限時、不限量，其中包含達美樂8種獨家四喜披薩，也是半價，消費者只需花一半的價格，就可享四倍的美味。達美樂並自我期許，要讓披薩成為台灣消費者每天用餐的實惠選擇，想吃就買，不須受限必須買2顆才有優惠的限制，也不必揪很多人才能吃披薩。

達美樂根據消費者研究調查指出，在台灣市場，披薩長期處於購買／食用次數較少的品項，主要的原因在於披薩份量跟長期以來買大送大優惠的綁架感。不少消費者指出因為常常要買大送大價格上才覺得優惠，但其實當餐都吃不完．常常變成隔天的早餐、甚至午餐，不好的消費者體驗，進而導致購買意願越來越低。

達美樂獨家四喜系列披薩同步享半價優惠，讓選擇更進階！達美樂內部資料顯示，一個披薩上擁有4種風味的四喜披薩深受消費者喜愛，許多消費者回饋達美樂指出，以半價優惠買四喜披薩，只要一半的花費享有4倍的滿足，確實增加他們購買披薩的頻率。

目前，達美樂現正熱銷四喜系列口味共有8款，其中海鮮戀人四喜披薩、闔家歡四喜披薩、美式經典四喜披薩…都深受消費者喜愛。時值酷夏，居家備餐不用愁，順道到達美樂外帶半價披薩最方便，還有多種副食、甜點、飲料可搭配，讓消費者可以一站購足，解決居家備餐的大問題。

即日起，達美樂外帶半價披薩優惠均可透過電話或在官網／APP 訂購，回饋粉絲，達美樂官方臉書同步舉辦「不思議的披薩密碼 ?」活動，參加就可登記參加抽獎，有機會獲得免費四喜披薩一個，共100名，送完為止。