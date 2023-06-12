主播陳園淳曾受封「年代最正主播」，播報功力深厚，加上甜美的外型，深受觀眾喜愛。日前她透露即將離開待了15年的年代新聞，「未來一樣待在我愛的新聞圈，敬請期待！多多指教！」而她證實最新工作則是入主鏡電視，而年代也挖角「酒窩女神」王乃伃頂替。

陳園淳透露最後一天播報的時候，她跟導播說「簡單幫我側拍幾張工作照就好，留個紀念」，沒想到最後照片非常醜，張張盡是眼歪嘴斜的怪照，讓她難過po出哭泣符號，表示：「製作人兼編輯，怎麼可以容許導播給我這樣的畢業照？只能說新聞台的勾心鬥角都不是空穴來風…」不計主播形象的畫面，引來粉絲驚呼。

事實上，陳園淳家庭背景驚人，媽媽是基隆市副市長邱珮琳，而陳園淳2018年宣布閃婚大她9歲的老公，而男方是從美國留學回台之後，先後在兩岸從事科技與創投業，之後再健康醫療事業群擔任投資主管，婚後2人到歐洲度蜜月，前年產下女兒，一家三口幸福美滿。