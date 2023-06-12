家登說明，2021年11月30日接獲英特格對可能侵犯家登「中華民國發明第I238804號」專利權一事，先向商業法院提起「確認公司專利請求權不存在訴訟」。家登同日委請萬國法律事務所，就英特格晶圓傳送盒（FOUP）侵害上述專利權為由，向商業法院提出侵害專利權，請求損害賠償1億元。

上述2項訴訟案件於9日經商業法院一審判決，認定被告英特格生產、銷售的晶圓傳送盒產品未侵害家登「I238804號」專利權，故家登提出的相關訴訟及假執行聲請均遭駁回，訴訟費用由原告家登負責。

由於上件侵權訴訟已被法官認定為侵權家登A300晶圓傳送盒（FOUP），因此英特格所提出的確認不侵權訴訟成立，意即家登不能再以此專利「I238804號」向英特格提出排除侵害、防止侵害及損害賠償等請求權，但僅限於A300晶圓傳送盒系列產品。

家登說明，公司每年投入近7％營收於研發上，光2022年便投入近3億元研發資金。由於公司長期投入巨額研發經費與全世界技術最頂尖客戶合作，才有機會較競爭者更早提出在2004年3月8日申請的「I238804號」專利權。

家登表示，「I238804號」專利權為光罩、晶圓傳送盒產品填充裝置改良，是半導體光罩、晶圓傳送盒邁入銅製程、奈米製程中不可或缺技術，商業價值高達百億，為家登投入研發不餘遺力的代表性專利。

因此，家登將會捍衛公司權利持續上訴，爭取法院對此技術的獨特性與具備的商業創新價值認可。此2件判決案不會對公司營運現狀產生影響，將委請法律顧問在收迄判決正本後，按法律程序研析上訴理由、續行上訴，以維護公司及全體股東權益。