7月8日晚上7點在高雄流行音樂中心舉行的「2023總統府音樂會－跨海音」，將於今天（12日）中午12點起開放線上索票，首波表演卡司包括金曲獎最佳樂團滅火器、《大嘻哈時代2》六強選手馬克Savage.M及冠軍阿跨面，都將一起在總統府音樂會舞台上演出。

「2023總統府音樂會－跨海音」，由總統府主辦、文化總會共同主辦。文化總會秘書長李厚慶表示，台灣疫情等級已經降階，各國之間頻繁交流，口罩解禁也是一大突破，民眾開始回歸懷念已久的日常生活，整體社會朝向生機與活力復甦，百花齊放的7月，在溫暖的高雄舉辦「總統府音樂會」，有海有音樂，呈現海洋國家的自在與自信，正式告別疫情，向世界張開雙臂。

「總統府音樂會」是總統府每年固定舉辦的藝文饗宴，今年為迎接疫後新生活，將打造一場跨世代、跨國界、跨族群，並融合多元曲風的音樂盛會，因此，他說，總統府特別邀請有著豐富音樂性活動經驗的文化總會、高雄流行音樂中心策劃節目內容，希望讓不同世代、族群的人，都能有相同的感動。

李厚慶說明，整體概念緊扣「海洋的音樂」，分為「憶・海」、「搏・海」、「萌・海」、「幻・海」、「傳・海」五段節目，「憶・海」從原住民海洋文化藝術的視野出發，講述台灣自海而起的歷史故事。

「搏・海」則是透過歌仔戲曲，展現台灣人與海搏鬥的精神；「萌・海」以搖滾開場，象徵台灣人冒險犯難的勇氣與堅韌的生命力，並結合多元語言文化，帶出台灣突破困境的創造力。

「幻・海」以嘻哈音樂結合布袋戲5G共演，透過最新網路科技達到異地共演的境界，也描繪出對台灣未來的想像；「傳・海」由海軍官校鼓號樂隊開場，攜手國際歌手與國際團隊，以台灣與世界共好為主軸，象徵國家與人民一同接軌世界。

文總提醒，此次索票活動為實名制，每組帳號限索取2張票且不得轉讓；詳細資訊及注意事項可上INDIEVOX網站閱讀說明：https://www.indievox.com/activity/detail/23_iv0239530。