王品旗下日本料理「藝奇」推出夏季限定「鮪魚主題套餐」，食客可嘗煙燻鮪魚、鮪魚刺身與鮪魚釜飯多種滋味，6/30之前平日到店點用「鮪魚主題套餐」享單客88折優惠。正值畢業季，還可邀請同學師長歡聚，7月31日前憑指定活動畫面到店舉辦謝師宴，只要消費10客套餐即享1客套餐免費。

每年4到6月為黑鮪魚洄游季，此時節鮪魚肉質清爽鮮甜，被視為時令珍饈。王品集團日本料理「藝奇 和牛岩板燒日本料理」每年夏天都邀請粉絲大啖鮪魚，今年推出「鮪魚主題套餐」，套餐包含「煙燻鹽麴鮪魚佐料理長自製醬」，以鹽麴醃漬過的柔軟鮪魚腹肉稍做煙燻，搭配主廚特調醬汁，風味多變，「鮪魚刺身盛宴」旬鮮黑鮪魚肉質清甜，可嚐到生食級的美味，最後還有「炭燒山椒鮪魚釜飯」以微辣山椒搭配柔滑鮪魚泥，拌著炭燒米飯一同享用，豐富而飽足。「鮪魚主題套餐」僅限時販售至8月31日，原價980元，即日起至6月30日早鳥期間，平日來店可享單客88折優惠，現省117元。

藝奇也同步推出多款夏季新菜，諸如湯品「旨味鮮燉土瓶蒸」、先付「櫻花蝦佐山藥細麵絹豆腐」、強肴「稻香嫩煎豚朴葉燒」等，增添更多樣選擇。正值畢業季，邀請同學師長到全台「藝奇」門店慶祝謝師宴，7/31前不分平假日，憑指定活動畫面，只要消費10客套餐，即享其中1客經典套餐免費，老師憑「教師證」，再贈鮮魚一夜干1份。