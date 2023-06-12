搶攻畢業季謝師餐飲商機，台北天成大飯店即日起至9月30日推出「感恩謝師饗宴」，中式宴席平日每桌8,999元起+10％、百匯自助餐每位899元起+10％，標榜主廚團隊獻藝精緻味美的佳餚，寧式炒鱔糊、櫻花蝦珍珠、天成片皮鴨等飯店招牌菜皆可輕鬆享有，席間果汁無限暢飲，免費提供影音視聽設備，交通便捷的地點與多元宴席型態滿足不同需求的消費者，為師生打造熱鬧愉悅的歡聚時光。

台北天成大飯店位居五鐵共構的台北車站旁，絕佳的地理優勢是許多消費者聚餐首選。周一至周四中式宴席每桌8,999元+10％，精緻佳餚有飯店得獎常勝軍櫻花蝦珍珠、飯店招牌菜寧式炒鱔糊、滋補養氣的花旗蔘燉童雞、鮮甜海味的元籠蒸鮮蝦、霸氣十足的黑椒戰斧豬，另外還有五福大拼盤、清蒸海上鮮、山藥炒雪耳、玫瑰豆沙包，甜點是香嫩滑順的杏仁嫩豆腐。周五至周日每桌10,999元+10％且菜色升級，可品嚐到酥肥腴潤的天成片皮鴨、海陸雙拼海鮮捲拼左宗棠雞、經典港點蜜汁叉燒酥等菜色，每桌再贈紅酒一瓶，五桌以上適用本專案，享席間四小時果汁暢飲，免費提供影音視聽設備與KTV歡唱。

平日周一至周四滿50位即可舉辦自助式饗宴，專案每位899元+10％，菜色匯聚黑椒燉牛肉、新式椒麻雞、泰式拌海鮮、糖醋鮮魚片、藥膳醉蝦、玫瑰油雞、蝦仁叉燒炒飯、鮮筍子排湯等，豐盛的沙拉吧、開胃冷盤、精緻甜點水果與飲品無限暢飲，假日周五至周日，每人加價200元菜色升級，嚐得到外酥內嫩招牌現切片皮櫻桃鴨，師生歡樂聚餐格外豐盛飽足，為謝師饗宴留下難忘回憶。

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