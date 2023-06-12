新浪財經報導，11日A股表現上，華為概念股開盤活躍，拓維信息連三日漲停，利和興一字漲停，宇信科技、光弘科技、奧士康、金現代等紛紛開高。消息上，產業鏈人士透露，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4千萬部，而華為年初將這一目標設為3千萬部。

A股ChatGPT概念股快速拉升，宣亞國際大漲15％，工業富聯、科大訊飛漲超5％，奧飛娛樂、中科創達、鴻博股份等跟漲。A股影視傳媒概念股繼續走強，中原傳媒一度漲停，電廣傳媒逼近漲停，博納影業、金逸影視、橫店影視、南方傳媒等跟漲。

A股無人駕駛概念股快速拉升，好利科技漲停，路暢科技直線漲停，德賽西威、華陽集團漲超7％，興民智通、浙江世寶漲逾5％。A股電子後視鏡概念股再度走強，天邁科技漲超11％，維信諾漲超7％，光庭信息、歐菲光、合力泰等跟漲。

另一方面，A股地產股集體走跌，京投發展一字跌停，科新發展、大龍地產、京能置業、深深房A、鐵嶺新城等跟跌。

A股風電股盤初走低，東方電纜跳水跌停，江蘇華辰、泰勝風能、海力風電、天順風能、大金重工等紛紛下挫。A股醫藥股開盤走低，益佰製藥跌超8％，辰欣藥業、山河藥輔、悅康藥業、東阿阿膠、昆藥集團等跟跌。