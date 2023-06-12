政壇掀起台版「＃MeToo」，行政院將在立法院下會期送出「性平三法」修正案，國民黨立院黨團出招，要在今日朝野協商提案，將各別委員提案版本納臨時會討論。對此，民進黨立委范雲12日質疑，若國民黨這麼急，應先處理兩名涉性騷的藍委；民進黨立委高嘉瑜則說，臨時會不見得能充分將各界意見納入法條並取得共識。

性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法統稱「性平三法」，行政院推估最快8月底能送至立法院。立院今協商臨時會事宜，盼14至21日召開第7會期第一次臨時會，審議大法官人事同意權案，國民黨團則喊話把性平三法也列入臨時會。

范雲、高嘉瑜及立委蘇巧慧上午於立法院舉辦「接住被害人，補上性騷擾申訴機制漏洞」政策公聽會，她會前受訪指出，看見「＃MeToo」運動的痛苦和怒吼，顯見國內在性騷法治上並不健全，甚至是全面失靈，她認為修法越快越好，而國民黨表現得比大家都急，但也困惑，「請問他們法案準備好沒？該怎麼修？」

范雲批評，當前國民黨性平大失分，盼能搶回顏面，假使藍營真的如此關切，應檢視內部兩名涉性騷的立委，其中立委陳雪生被法院認證故意肢體性騷擾，後續又言語性騷擾，喊話藍營先撤除提名，才能展現國民黨面對性騷的決心。

范雲指出，未來民進黨團一定會有自己的性平修法版本，而她作為持續關注婦權和性別平權的立委，將凝聚婦團、專家意見成自有版本，讓大家一同討論參考。

與會的高嘉瑜則說，各界都很關心性平三法，盼修法越快越好，整個過程都須充分討論，檢視條文是否能符合社會期待，總是需要時間，不知道臨時會時能否充分把各界意見納入法條中取得共識，這才是這次修法能否在臨時會通過的關鍵。

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