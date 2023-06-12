全漢今天舉行股東會，111年因供應鏈各階廠商都有過度備貨情況，尤其桌上型電腦市場去年全年出貨量較前年衰退16%，造成整個供應鏈面臨庫存去化問題，所幸利用邊緣運算設備趨勢明確，帶動感測器、網通產品、終端伺服器需求增加，全漢藉由工業電腦、網通電腦電源、伺服器電源的成長填補PC市場的衰退，降低對整體營運的影響，全漢111年度合併營業收入為149.41億元，年減10%，稅後盈餘為7.89億元，年減1%，每股盈餘為3.85元，今天股東會通過每股配息3.8元，包括盈餘每股配息3元及資本公積每股配息0.8元。

受到終端需求疲弱影響，全漢今年第1季稅後盈餘為8349萬元，每股盈餘為0.45元，累計前5月合併營收為61.18億元，年減2.84%。

全漢111年電源銷售數量近1957萬台，其中60%以上是網通和工業電腦電源，展望今年，全漢表示，網路通訊設備、交換器、伺服器電源的需求仍然強勁，AI發展趨勢明確，相關感測器及圖形和高速運算電腦需求增加很快，公司針對網通、高速運算、伺服器電源、白牌CRPS電源擁有完整的產品線，會持續布局推出相關產品滿足市場，在PC方面，今年在庫存去化後銷售開始止跌回升，預期今年公司整體電源銷售目標為2090萬台。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為鄭雅仁、楊富安、朱秀英、黃志文、川漢投資公司代表人王宗舜、英屬維京群島商2K INDUSTRIES INC.代表人王博文、百創投資公司代表人陳光俊；新任獨立董事為劉壽祥、程嘉君、許正弘、李紹唐。