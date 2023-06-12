帝寶5月營收16.2億元，年增21.41％，僅次於2016年3月，創下史上次高表現，前5月營收75.36億元，年增12.82％。美國最大汽車保險公司「State Farm」去年中回歸使用AM零件，今年State Farm擴大使用AM，相關汽車零組件廠可望受惠。

麗清5月營收7.3億元，年增141.42％，續創歷年同期新高；前5月營收29億元，年增29.15％。由於寶馬3系列、大眾邁騰、大眾途觀等車款出貨，以及10款以上新項目機種訂單陸續步入量產階段，LED車燈模組產品銷售提升，連續3個月回升到6億元之上。

聯嘉5月營收3.7億元，年增16.64％，累計前5月營收17.46億元，年增12.27％。聯嘉今年將有31件專案進入量產排程，其中第2季有BMW(BMW DE)專案開始出貨；第3季有Porsche (POAHY SE)、Fisker(FSR US)專案、Tesla(TSLA US)Cybertruck專案；第4季有GM(GM US)休旅車專案，營收將逐季走高。

預期下半年隨著產能爬坡，密西根廠稼動率提升，法人估計下半年合併毛利率能逐漸恢復到過往的水平，屆時獲利將明顯提升。此外，受惠更多新專案開始在2024年導入量產，預期明年營收能繼續保有3成以上的增速。