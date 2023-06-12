政大一名法律系學生遭同校學生指控成立賣淫公司，更囂張地在臉書校版徵才，聲稱是「提供把妹教學與娛樂服務」的新創公司，引發反彈，負責人何姓學生緊急發聲明道歉，表示不論是否違法，都造成大眾社會反感，影響系上與學校名聲，「創業時沒考慮到這些，實在是我的錯」。

一名政大生日前在Dcard踢爆，臉書政大交流版出現的「西革碼有限公司」，稱以教男性把妹為主要服務，但實際卻是根據「約會對象」做為收費單位，像是該公司IG帳號發文，「同居約會派對、多人酒局遊戲」、「今晚想約會的兄弟注意，有小隻馬C罩杯正妹想找人約會賺零用錢，一次4小時，費用3萬5，約會地點皆可，女生大膽敢玩，可摟抱愛撫舌吻摸奶，體驗情侶約會爽感」，質疑何姓學生疑似成立賣淫公司，還在校版徵才。

對此，何姓學生昨天在臉書發聲明道歉，公司確實有嘗試規劃出租女友及其他娛樂、約會服務；不過實際未有任何客戶與營利。至於那些IG發文中提到摟抱、愛撫、舌吻、摸奶等詞彙，也是為了保護女生安全，會明確告知前來詢問的人，女方最多願意接受的肢體接觸到何種程度，若超過此限度，就是違反意願的性騷擾，以保障男女雙方權益，避免在約會過程中發生衝突與危險。

何姓學生表示，他們想擔任仲介提供約會體驗，讓男性可以體驗情侶生活，但絕對沒有強迫、要求或指使女生必須在約會當下做出特定行為，強調「不提供性交易，不是茶莊、應召站，也沒有賣淫的服務」，最後表示，身為政大在校生，他願意接受校方的一切調查與處分。

根據《ETtoday》報導，政大校方回應，法律系已對該生展開調查，釐清事情真相，會依規定提送獎懲委員會審議。