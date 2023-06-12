社區巡守隊是協助維持治安的重要民力，但近期常面臨巡守車輛不足與老舊問題，新竹市議員黃文政近來就為巡守隊請命，希望市府能統一規畫購置；不過，市府指出，過去確實有編列預算購買新車供巡守隊使用，但受限於法規，遭審計室糾正，即未再編列預算。

黃文政指出，受限內政部2016年施行要點，議員補助款不得購車，導致各里與社區只能自籌經費，但大部分都面臨機車老舊損壞無法購置新車困境，希望市府能盤點巡守隊機車數量，統一規畫購置，並建議市府將警局汰換的車輛提供給巡守隊續用。

他說，現在議員補助款依法只能買一些制服與帽子，對巡守隊而言最重要的卻是交通工具，建議市府可盤點各巡守隊機車數量、來源、折舊年限、維修費等，並由市府統一規畫購置，另外，市府也應研議巡守隊機車補助辦法，發揮守望相助的功能。

市長高虹安則表示，社區巡守隊長期配合市府維護區域安全與交通秩序，協助社區防災及急難救助，對治安有重大貢獻，市府於2005年至2009年確實有編列預算購買新車供巡守隊使用，但受限於規定可編列經費支應補助範圍，未能涵蓋購置交通工具，因此遭審計室糾正後，即未再編列預算。

為維持巡守隊逐年車輛品質，市府積極研議巡守隊巡邏機車補助辦法，目前已制定好替代方案，竹市每年皆會編列經費汰換警用車輛，警用機車汰換年限為6年，警察局今年汰換巡邏機車38輛、2024年預計汰換29輛，可依竹市市有財產管理自治條例第62條之1規定，依法辦理捐贈並過戶巡守隊使用。

她強調，市府相當重視守望相助隊巡邏車輛使用安全，未來將持續盤點每年汰換的警用機車數量，經法定程序以贈與方式逐年汰換巡邏機車，支持巡守隊勤務正常運作，做守望相助隊最強而有力的後盾，並以實際行動回應守望相助隊。