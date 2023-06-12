高雄市12日凌晨下起豪大雨，整座城市遭雨彈狂炸，無論山區或平地都下著大雨，水情應變中心三級開設，各界也相當關心高雄水情何時可以從橙燈減量供水轉為綠燈正常供水？對此，陳其邁回應，以目前的雨勢來看，水情在這周調整為綠燈應該沒有問題。

陳其邁表示，高雄12日的天氣受到西南氣流影響，發布了豪大雨特報，高市府上午7時也三級開設水情應變中心，最大的雨量是發生在彌陀，時雨量57公釐，尤其在幾個平地地區都下起大雨，他們預估下午的雨勢可能會轉往山區，所以要提醒所有民眾特別注意，希望能夠做好豪雨特報相關應變措施。

水情部分，陳其邁指出，以目前的雨勢來看，高雄在這周調整為綠燈應該是沒有問題，預估本周還是會有豪雨特報，西南氣流也持續的在擴大，若雨勢能持續往山區移動的話，這對於紓解旱象非常有幫助，希望雨下對地方，然後紓解高雄旱象，也盼雨下分散、平均一點，不要有災情。