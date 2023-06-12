2022年台南市國家賠償確定件數躍居6都第二，2／3都是公共設施管理不當，民進黨籍市議員蔡筱薇今天在議會總質詢時，批評市府行政螺絲沒有拴緊，浪費司法資源及社會成本，並呼籲市府跨局處檢討，是否有公務人員失職、管理包商不當等因素。市長黃偉哲答詢說，造成民眾權益的損害，市府會自我檢討反省。

蔡筱薇表示，去年6都國賠確定件數，依序為：台中市65件、台南市37件、台北市32件、高雄市15件、新北市9件、桃園市5件。其中，台南不僅高居6都第二名，如果從去年統計到今年3月，台南的國賠確定共有45件，賠償金額高達450萬元。對此，黃偉哲認為，即使只有45萬元，他都覺得很嚴重。

蔡筱薇指出，根據市府的資料顯示，國賠案件五花八門，但以工務類別申請國賠的比例最高，突顯台南市的公共設施欠缺管理，市府除了應該究責外，更要針對相關單位提出檢討策略，是否有公務人員失職、管理包商不當等原因。

「每一件國賠，浪費的都是司法資源及社會成本」，蔡筱薇強調，台南國賠件數高居6都第二，市府更應該跨局處檢討、提升對公共工程品質的要求，同時也要了解每件國賠背後的原因並修補漏洞，避免讓市民處於高風險的環境中。

市府工務蘇金安答詢強調，工務類國賠最主要是有人員疏忽，其實只要養護工作做好，就比較不會有民眾受傷，工務局會重視並設法改善。