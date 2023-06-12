新北市副市長劉和然今（12日）接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，針對副總統賴清德批評幼兒園餵藥案發生於4月，劉強調，「如果他是用總統參選人身分我可以理解，但若是用副總統身分發言就不應該」，市長侯友宜的情緒「可能應該有一點點這樣」，參選總統難道就是為了勝選嗎？市長5月15日接到通報，就立即啟動專案、跨局處處理，移送給檢調調查。

劉和然接受專訪時表示，完全了解家長的擔心，孩子是每個家長的寶，公部門應善盡責任，盡全力讓67位家長完整了解相關資訊，市長昨跟家長座談時，也邀請土城醫院院長黃璟隆專業說明，尿液檢測由中央協助。

昨公布血液檢查，8位微量反應濃度，有75％（6人）幼童檢驗數值是落在1.0至1.5毫升微克，12.5％（1人）幼童在1.5至2.0毫升微克，還有12.5％（1人）是3.0至3.5毫升微克。此外，有部分孩子已做毛髮檢測，透過一對一輔導員跟家長溝通，有沒有需要毛髮檢測，相關名冊會彙整給檢察官後續安排。

劉和然表示，對新北市府有任何不滿都可以質疑，但是社會的信任感不該被破壞，拜託檢調加速、加嚴處理。檢方調查才能調閱就醫紀錄等，市府也調查市長信箱和陳情系統2萬3000多通，由當過檢察官的法制局長吳宗憲調查。

劉和然說，依據黃璟隆專業說明，目前研判可能性有三，一是真吃到藥品，代謝被檢出；二是吃到處方箋藥品，內含有相關成分；三是偽陽性。不過抽血屬於侵入行為，須監護人同意，最後共28位幼童受檢。

劉和然也提到，檢方5月18日執行第一次搜索，監視器已被查扣，裡面有沒有問題只有檢方才知道。勒令幼兒園停業不是看數量，而是看目前檢出學生分布大中小班都有，當然有可能是正常餵藥，侯友宜要求比照兒童受虐事件處理，不能有僥倖心情。

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