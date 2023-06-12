澄清醫院中港院區婦產科黃兆麒醫師表示，子宮肌瘤小於一公分就可發現，呼籲婦女重視婦科健檢，有影響到生活的症狀，就要就醫請醫師評估如何治療。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

天阿！竟然可以把子宮肌瘤養大到足球大，台中澄清醫院近日收治一名44歲患者，子宮肌瘤大到17公分，她因忌諱手術，接受高強度聚焦超音波治療，未料3天後開始出現腹痛、陰道出血，拖了3周直至臉色慘白、昏倒才到急診就醫，經二度手術才保住一命；醫師也呼籲，子宮肌瘤多為良性，但出現症狀一定要尋求專業、謹慎評估治療。

澄清醫院中港院區婦產科醫師黃兆麒表示，這名婦人多年前做產檢超音波現有子宮肌瘤，肌瘤並不影響懷胎，後來因故胎死腹中而終止妊娠，之後她並沒有任何不適感，因此就沒有持續追蹤與立即手術治療，沒想到幾個月前因痛經嚴重加上經血過多到他院求醫，子宮肌瘤已經長到17公分，一般婦人子宮約長8公分、寬5公分，明顯是超過兩倍大。

但因她不願開刀而接受高強度聚焦超音波治療，希望藉著肌瘤的核心逐漸退化而保住子宮，但於治療之後3天就開始腹痛，陸續腹脹、吃不下、陰道出血，但都因為工作繁忙死撐，直到臉色慘白、暈厥，才被家人送到澄清醫院急診。

黃兆麒指婦人到院時，婦人到院時血液檢查血紅素已掉到2.7（正常為12以上），再緊急做電腦斷層檢查，赫然發現她的子宮肌瘤有17公分之大，且已經有子宮破裂的跡象，經緊急開刀摘除子宮，同時發現因腹壁筋膜受損，形成腹壁疝氣，必須二次手術修補筋膜層，也就是經兩次手術才讓該婦女保住生命。

黃兆麒說，子宮肌瘤99.8％的子宮肌瘤都是良性的，越早發現越好處理，雖然早期的子宮肌瘤是不會有明顯症狀，但只要出現經血量增加等症狀就應該要就醫，早期發現可以使用海扶刀等非手術治療方式治療，但一旦子宮大到一定程度，就必須找專業醫師謹慎評估，採取最適合的治療方式治療。