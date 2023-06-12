手指甲可看出一個人的健康狀況。一名43歲女子經常感覺喘，連從公司茶水間走回自己的辦公桌都喘到上氣不接下氣，原以為是太胖、少運動、甚至肌少症導致，經醫師細看其手指發現，女子有「杵狀指」，顯示心臟或肺臟可能出狀況。

中醫師賴信甫在《健康2.0》提到，上述女子一進入診間、坐下時，就氣喘如牛、上氣不接下氣，連肩膀都會聳起來的嚴重喘氣。他當時詢問女子是否剛做完運動，女子回答平常即如此，且她極少運動，連在公司茶水間倒水後走回自己座位，或是上下樓梯時，也會喘得如此劇烈。

該女子原以為自己是肌少症、運動量不足或肥胖造成，後來賴信甫看到女子的指甲，發現女子有「杵狀指」。她說明，正常人的手指和皮膚應該是凹陷狀、小於180度，但杵狀指則是在手指末梢指節會腫脹，指甲和皮膚大於180度、凸起來。

他表示，有杵狀指的人常有心臟或肺臟的問題，造成長期慢性缺氧或發炎，且可能已經超過3個月，因此有杵狀指的人務必盡快就醫檢查。

家醫科醫師李思賢也曾表示，杵狀指常暗示一個人的末端氧氣不足，所以引起此異常手指的原因常與肺臟或心臟有關，有菸癮者常可看到這種指甲，其他如肺氣腫、肺結核、肺纖維化、肺炎、肺癌或是其他肺部疾病。此外，有心臟或腸道問題的人也可能有杵狀指。