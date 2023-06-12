軍事交流又一波！繼之前邀請美國、澳洲、法國等43國53名駐華武官參訪北京衛戍基地後，中國大陸國防部12日起邀請51個國家的74名駐華武官及配偶赴陝西省參觀訪問。期間，各國駐華武官將聽取中國大陸人民解放軍中部戰區和陝西省經濟社會發展、一帶一路建設情況介紹，參訪軍地有關單位。

新冠疫情趨緩後，中共解放軍積極推動與全球各國軍事交流，企圖形塑共軍「和平」形象。近日破天荒首度邀請美國、澳洲、法國等43國53名駐華武官參訪北京衛戍基地，如今再度邀請各國駐華武官參訪陝西與當地軍地有關單位。

事實上，今年以來，從促進伊朗與沙烏地阿拉伯復交，到穿梭調停俄烏衝突 ，中國大陸不斷在國際外交舞台扮演和事佬的同時，共軍一方面積極拓展 交流，企圖改頭換面，嘗試在捍衛主權的「肅殺形象」與維護區域安全的「友誼面孔」取得平衡。

此外，共軍南部戰區之前也發布消息，5月22日至26日，中國大陸與柬埔寨、 寮國、馬來西亞、泰國、越南六方軍事工作組在廣州舉行「和平友誼 2023」多國聯演首輪磋商。

相比美國頻頻在亞太地區投入軍事力量演習，北京外國語大學國際關係學院專家卓華之前接受《環球時報》採訪直言，當前個別域外大國試圖拉攏東南亞部分國家搞集團對立情況下，和平友誼聯演將有效抵制 「零和博弈集團安全觀」對亞太地區安全的負面影響。

而中國大陸與東協國家的軍事交流從開年以來可謂一波接一波。 2月8日至15日，中國大陸國防部工作組訪問寮國、越南、汶萊，分別與3 國防務部門進行工作會談；5月15日，中共海軍戚繼光艦執行遠海演 訓並訪問越南、泰國、汶萊、菲律賓4國。中寮兩軍5月9日至28日則 舉行「友誼盾牌-2023」聯合演習，希望加強地區和平穩定。