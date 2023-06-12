調整後，這些股份制銀行人民幣活期存款年利率為0.2％，與國有大行持平。3年、5年期定期存款利率，除招商銀行與國有大行保持一致外，其他股份行分別為2.5％和2.55％，略高於國有大行。
自去年9月下調存款利率後，大陸國有大行上周率先開啟新一輪的調整。五大行8日起同時下調人民幣存款利率，其中兩年期定期存款利率下調10個基點至2.05％，3年期和5年期定期利率，均下調15個基點至2.45％和2.5％；同時活存利率亦下調5個基點至0.2％。
大陸銀行陸續下調存款利率，繼大陸國有五大行之後，如招商銀行、中信銀行、民生銀行等多家股份制銀行決定自12日起下調部分人民幣存款利率，下調幅度為5～15個基點不等。這是繼去年9月份之後，這些銀行再次下調存款利率。
調整後，這些股份制銀行人民幣活期存款年利率為0.2％，與國有大行持平。3年、5年期定期存款利率，除招商銀行與國有大行保持一致外，其他股份行分別為2.5％和2.55％，略高於國有大行。
自去年9月下調存款利率後，大陸國有大行上周率先開啟新一輪的調整。五大行8日起同時下調人民幣存款利率，其中兩年期定期存款利率下調10個基點至2.05％，3年期和5年期定期利率，均下調15個基點至2.45％和2.5％；同時活存利率亦下調5個基點至0.2％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。