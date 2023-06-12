調整後，這些股份制銀行人民幣活期存款年利率為0.2％，與國有大行持平。3年、5年期定期存款利率，除招商銀行與國有大行保持一致外，其他股份行分別為2.5％和2.55％，略高於國有大行。

自去年9月下調存款利率後，大陸國有大行上周率先開啟新一輪的調整。五大行8日起同時下調人民幣存款利率，其中兩年期定期存款利率下調10個基點至2.05％，3年期和5年期定期利率，均下調15個基點至2.45％和2.5％；同時活存利率亦下調5個基點至0.2％。