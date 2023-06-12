進一步觀察各都最高價區與最低價區的價差，可發現平價熱區的平均鑑估值，幾乎都不到高價區的一半，在高價區買一間房子的預算，到平價區能買兩間還有剩，突顯出平價購屋熱區的超高CP值。

其中台北的大安和萬華平均鑑估值價差最大，達1585.8萬元，而新竹地區的平價熱區湖口鄉，與房價領頭羊的竹北僅相隔一個交流道，緊鄰蛋黃區鑑估值價差也破千萬，堪稱是七都平價購屋熱區中最划算的選擇。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在一般刻板印象中，都會區的平價行政區，都是離都心很遙遠的蛋殼區，但今年Q1七都的平價購屋熱區，像是台北的萬華、新竹的湖口、以及高雄的大寮，皆為鄰近蛋黃區的蛋白區，因此民眾不需捨近求遠，就能達成低負擔成家的心願。

陳定中指出，各都的高價區，也不盡然是傳統認知的核心蛋黃區，比如新北鑑估值最高的區域，就落在林口而非板橋；蘆竹的鑑估值，也超過桃園市的桃園區、中壢區雙核心；台南最高價區域亦非東區或安平，反倒由善化居首。原因在於蛋黃區單價高昂，近年市場交易以低總價物件居多，使平均購屋總價明顯下修，且消費者外移至蛋白區購屋後，能買空間更大、屋齡更新的房子，遂出現部分蛋白區平均鑑估值逆襲蛋黃區的現象。