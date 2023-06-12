數位產業署12日攜手電商三大公協會，包含無店面零售商業同業公會、TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會及TeSA台灣電子商務暨創業聯誼協會，共37家業者，及消費者保護代表消基會、TWNIC財團法人台灣網路資訊中心，同時號召公協會電商會員共同舉辦「全民反詐，電商一齊」記者會，發表防詐推動的相關機制，及揭示共同打擊詐欺決心，期待透過政府與產業界攜手合作，共同防止詐騙發生。

根據內政部公布資料顯示，從2014年開始至今，台灣每年詐騙案高達2萬多件，2022年的數字更逼近3萬（2萬9,509件）、財損高達60多億元，其中又以假網路拍賣、假投資詐騙及解除分期付款的類型為大宗，而詐騙集團又常利用電商產業的營運模式，以假網路拍賣及解除分期付款手段進行詐騙。

產業署於記者會說明目前在電商防詐三大措施，包含推動電商資安健檢與紅隊演練、導入電商物流隱碼、建立電商聯防平台等。為能使電商自身資安提升，避免系統問題使消費者個人資料外流，產業署推動電商相關公協會成立資安強化推動工作小組，並輔導40家電商上下游業者，搭配資安顧問，完備資安評級等工作，同時還導入紅隊演練，確保業者系統安全無虞。

產業署說，在導入電商物流隱碼部分，電商業者導入物流隱碼防護機制後，物流業者的宅配單上就會隱碼處理，把訂單收貨人的電話號碼轉換成代碼。因此，物流人員只要撥打代碼就可以跟收貨人聯繫，避免個人資料外流，減少被詐騙的機會。

產業署說，電信業者台灣大哥大、中華電信、遠傳電信亦紛紛推出物流隱碼服務方案供業界導入使用，目前MOMO、遠時科技、博客來已導入物流隱碼機制，東森、PCHOME、酷澎等業者也在評估導入相關技術中。

此外，產業署也說，與公協會、TWNIC共同建立電商防詐聯防平台，以公協會做為情資通報機制的聯繫窗口，在電商檢核假冒網址後，除了通報刑事局165處理外，可由TWNIC進行網域名稱停止解析，降低民眾被詐騙網址所害。期待在相關機制及措施的推動下，得以透過公私協力聲量，共同防止詐騙發生。

數位部次長李懷仁致詞時說，近來社會對於詐騙議題很重視，行政院已指示數位部對於打詐要投入心力。數位部自去年8月成立開始，就有跟三大公協會保持密切碰面，也有和支付業者、電信業者等不斷溝通，思考如何強化防詐。今天有初步成果，接下來會繼續努力，其中在導入隱碼技術部分，未來數位部跟產業署會合作推廣到更多電商，協助保護更多消費者；接下來也會繼續跟電信業者合作，擴展到需要用到個資跟消費者服務的行業，各行各業只要用到數位儲存跟個資保護，都可以導入隱碼技術，提供更多的服務。

行政院打詐辦公室主任李憲明則說，行政院去年7月開始執行打詐行動綱領，如今滿一年之際，陳揆特別指示要升級到1.5版，主要是做法律的制定跟政策檢討。

李憲明說，經過數位部還有各部會幹部努力積極執行，擋下詐騙金額超過70億，如果沒有電商業者配合，損失會非常驚人。希望在政府跟電商平台、電信業者合作之下，能夠把打詐做到更完善防制，讓民眾可以享受更好生活。