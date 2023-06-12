蔚來汽車12日早盤股價大漲，港股一度漲約7％，現漲幅約5％。

不過蔚來汽車表示，免費換電補能不再作為標準用車權益，新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電站付費補能，蔚來此後將推出靈活的充換電服務套餐。已經提車的用戶，包括終身免費換電在內的首任車主用車權益保持不變。在購買蔚來新車時，用戶可選擇將原車的用車權益轉移到新車，或者選擇放棄其用車權益從而抵扣3萬～5萬元的購車款。

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