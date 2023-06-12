綜合陸媒12日報導，富士康鄭州科技園區最新招募訊息指出，針對離職首次返崗者（曾經在富士康單次工作經歷超過一個月），入職底薪為人民幣（下同）2,200元，再給予旺季激勵獎金7,500元；週期返崗者（入職次數超過兩次），旺季激勵獎金可達8千元。

報導稱，目前富士康已完成iPhone 15系列新機試產作，預計將於6月底在鄭州廠量產。業界人士預料，蘋果今年預定發表四款iPhone 15系列新機，分別為iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15最高階機種（暫稱Ultra或Pro Max）及iPhone 15 Plus。

訂單分配方面，預料富士康和立訊將分別負責生產70％和25％的iPhone 15標準版，立訊與和碩旗下的昌碩，將分別負責60％和35％的iPhone 15 Plus。此外，高階版的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，大約70％由富士康負責，其餘的交給昌碩。