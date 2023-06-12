中央氣象局指出台灣全島因低壓帶影響，在這周易有短延時強降雨，12日屏東縣一早就有局部大雨或豪雨，擔心伴隨雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區也慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水，屏東縣政府籲請農漁民提早因應，做好相關防災作業，

屏東縣長周春米特別指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，倘有災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，彙整提報行政院農業委員會協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，未來天候狀況較不穩定，呼籲農漁民密切注意天氣動態，在低窪、易淹水蔬菜田，務必要強化排水設施；不耐雨害葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

在漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失。畜牧業部分，請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。