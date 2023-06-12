原本在信義房屋服務了10年的朱竟余，看好新店央北重劃區生活機能便捷，居住環境舒適宜人，未來房市發展潛力佳，進而將服務範圍從台北市移轉至新店區，加盟成立有巢氏房屋新店央北星運加盟店，秉持「在地經營社區專家」的品牌精神，走入鄰里、深耕社區，獲得在地居民肯定，年收入也成長為過去的2倍。

從14歲起就開始打工賺錢，朱竟余過去做過各式各樣不同類型的工作；大學就讀亞東技術學院材料與纖維系，但個性外向的他不喜歡一直被關在實驗室裡，想挑戰有較高自由度的業務工作，退伍後，經友人的推薦加入信義房屋。

朱竟余入職後，工作表現可圈可點，半年就獲得「新秀獎」肯定，之後也多次拿下業務區TOP1、成交王、業務區MVP、三百萬經紀人等獎項，一路晉升成為副店長，前途一片看好。然而，每日繁瑣的行政事務及會議，造就超長工時，收入卻不如預期，讓朱竟余決定離開，轉戰加盟體系，挑戰更高獎金和收入。

離開信義房屋之後，朱竟余轉換商圈，加入有巢氏房屋新店中央央北加盟店，不僅需要重新熟悉環境，客戶也得重新經營，但朱竟余僅花不到2個月的時間，業績便突破100萬元，連帶收入也幾乎等於過去半年的薪水，讓他更加確信自己的決定是對的。

在那之後，朱竟余也曾與友人合資創業住商不動產；2年後，他獨資創立有巢氏房屋新店央北星運加盟店，因為他認為有巢氏房屋加盟總部給予店東長的資源最多，加上永慶房產集團市占率高、品牌力強，客戶指名度也高，繞了一圈還是回到永慶加盟體系。

有巢氏房屋新店央北星運加盟店團隊發揮小巢精神、深耕社區，是在地最可靠的好厝邊。圖片來源：永慶房產集團

永慶加盟總部資源豐厚 助加盟夥伴收入增長2-3倍

有巢氏房屋新店央北星運加盟店開幕至今僅8個多月，已經深入在地，熱心地為社區鄰里解決許多生活上的疑難雜症，像是他注意到門市周邊有許多公寓沒有管理員，他便設立了郵件與包裹代收服務，讓附近因白天要工作而不在家的居民，省下一大麻煩；另外，門市也提供免費影印和上網服務，臨時有需求的民眾都可以到門市使用，相當貼心；遇到特殊節日，如聖誕節、母親節，也都會舉辦活動與社區居民同樂，是在地最可靠的好鄰居。

除了提供社區貼心在地的服務，朱竟余對同仁本業的專業培訓，更採高規格要求，目前團隊有半數同仁是沒有經驗的新人，他除了親自教導，永慶加盟總部也提供許多教育訓練講座，讓所有加盟的夥伴都能持續提升自我，提供客戶更專業的服務。除此之外，朱竟余認為永慶加盟總部對於房市趨勢的判斷相當精確，能帶領加盟店東長們在市場上站穩腳步；再加上經管會也常舉辦講座分享、績效頒獎典禮、公益活動等，對於激勵同仁士氣、凝聚向心力都很有幫助。

永慶加盟四品牌的聯賣制度，更是讓朱竟余團隊驚嘆不已！同仁紛紛表示，「在有巢氏房屋，可以和永慶不動產、永義房屋及台慶不動產一起聯賣，物件量非常多，很快就能替客戶找到適合的房子。加上有巢氏房屋品牌形象好，客戶對我們信任度高，成交率當然也提升了。」目前朱竟余的團隊當中，有5位是過去和他一起在信義房屋和住商不動產打拼的夥伴，有了聯賣制度的神支援，年收入和過去相比，都激增了2-3倍，擁有更好的生活品質。

有巢氏房屋提供客戶完整區域成交行情，對於已知屋況資訊決不隱瞞，落實「先誠實再成交」服務精神。圖片來源：永慶房產集團

誠實房仲助客戶看見房屋的價值

另一方面，永慶房產集團的誠實理念，也是朱竟余從業以來始終貫徹的信念，讓客戶對他的信任度極高。過去他的老客戶曾轉介一位全盲的年長客戶委託售屋，就是因為相信他的專業及誠實態度，才願意放心託付。朱竟余要求同仁將誠實理念落實於服務當中，不僅提供客戶完整的區域成交行情，屋況瑕疵、已知的房屋資訊也絕不隱瞞，如此才稱得上是專業的房仲經紀人。

近14年的房仲生涯，朱竟余認為房屋買賣過程中，了解客戶的需求，並協助客戶看見房屋的價值，就能找到最合適的房子和主人；若只會談價格，是沒有辦法圓滿達成客戶所託的。「協助客戶成交，就像是協助達成自己的夢想，客戶買下的不只是一個遮風避雨的家，也是一個和家人一起創造美好未來的地方。」朱竟余感性地說。

熱愛房仲經紀人工作的朱竟余，看到客戶順利成交所露出的喜悅，讓他獲得滿滿的成就感。他也鼓勵想創業的人－「相信、就會看見！當你相信自己會成功，就會有努力的動力，並創造出你想看見的結果，勇敢跨出第一步，然後堅持下去、就會實現。」