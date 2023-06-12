每個人都會犯錯，只要勇於承認並且改正都值得被原諒，但有些人則相反，做錯事後還找各種理由狡辯，《小鐵星座》運勢專欄分享犯錯後愛找藉口的前4明星座，依序是雙魚座、獅子座、處女座、金牛座，在面對別人指責時，他們不會輕易認錯，甚至會反咬對方一口，但殊不知自己才是真正兇手。

▍第4名：金牛座

對於犯了錯的金牛座，千萬不能逼他們認錯，否則將會臉紅脖子粗地爭辯，況且他們也是出了名的難對付。而他們總是認為，即使在做事情上有些小瑕疵，身邊的人幫他們彌補一下就好，並沒有什麼大不了的，何必一定要惹自己動怒呢？

▍第3名：處女座

處女座一向追求完美，面對別人的暗示，他們當然會矢口否認，認為自己那麼優秀、細心，絕不會犯下如此低級愚蠢的錯誤，便會把錯怪罪到對方頭上，並開啟嘮叨模式，但是知道真相的身邊人這時會遠離處女座，只剩他們不自知。

▍第2名：獅子座

獅子座在面對他人指責時，會展現出咄咄逼人的態度，認為自己不可能犯錯，還會把矛頭指向對方，不知道自己才是真正兇手；而個性高傲自大的他們，是絕對不可能承認過錯的，永遠都是別人有錯在先，甚至還會刻意去抓對方的毛病。

▍第1名：雙魚座

雙魚座做事迷糊的個性很讓人頭痛，而且當別人發現他們的過錯，會立馬搖頭否認，即使證據確鑿了，也能找出諸多理由來掩蓋自己的失職，最後迫於壓力承認錯誤，但是在心裡依舊覺得不服氣，覺得自己並沒有做錯，錯的是這個世界。