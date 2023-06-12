晶華2023年5月自結合併營收5.361億元，僅較4月5.367億元微減0.12％、較去年同期3.09億元成長達73.3％，創近4年同期高。累計前5月合併營收28.11億元，較去年同期21.27億元成長達32.16％，為近6年同期高、亦創歷史第三高。

晶華表示，受惠國際商旅持續回流、會展需求熱絡、勞動節連假及母親節消費效益挹注，集團旗下各酒店5月餐飲及住房業績均表現亮眼。由於去年同期疫情再度升溫，比較基期較低亦增添營收年增率動能。

晶華說明，前5月合併營收已較2019年同期成長3.97％。若在排除達美樂披薩及海外麗晶（Regent）營收的相同基準下，2023年5月合併營收較2019年同期成長達13.04％、前5月較2019年同期成長達19％，實則雙創同期新高。

展望後市，隨著端午連假及暑假即將接續到來，晶華旗下各酒店據點住房率已達8成，且持續升溫中。台北晶華及台南晶英針對應景粽禮，早自4月即以口味多樣化、通路多元化策略鎖定企業福委及零售通路，目前接單量已超過2000萬元，年增達雙位數百分比。

而台北晶華也將參加7月夏季旅展及8月台灣美食展，推出年年熱賣的(木百)麗廳自助餐券、三燔壽喜燒券、故宮晶華港點吃到飽券等優惠品項回饋饕客，並整合各酒店住房專案推出「環遊晶華住宿券」，預期將為集團增添強勁營運動能。

而將於7月完成換裝、重新開幕的捷絲旅臺大尊賢館，除與臺大博物館群聯手舉辦「臺大．繆思旅」展外，也推出「考生應援」專案。飯店二樓的Just Italian「義饗食堂」將同步回歸，推出單點價位280元起的全新義式餐食，為台大公館商圈提供五星級餐飲選項。