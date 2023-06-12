已故「賭王」何鴻燊千金何超儀和老公陳子聰結婚20年，模特兒出身的陳子聰外型帥氣，當過演員、組樂團，還被封為「港版木村」，不過50歲陳子聰卻傳出健康亮紅燈，他因肚子痛就醫檢查，結果發現數條血管撕裂導致內出血，沒想到手術後竟昏迷20多天，清醒後，下半身癱瘓2個多月，身形暴瘦，何超儀為了照顧老公，也暫時停工。

何超儀日前出席時尚活動時，和姐姐何超瓊、何超鳳、何超蕸及四房子女同框，卻不見老公陳子聰，何超儀才說，老公身體虛弱，根據港媒報導，何超儀去年9月結束個唱後，陳子聰便飛回澳洲探視父母，有天突然肚子痛就醫檢查，結果發現數條血管撕裂致嚴重內出血，要馬上動手術，何超儀得知老公身體出狀況，馬上放下手邊工作，飛到澳洲照顧。

陳子聰術後昏迷20多天，一度性命垂危，未料，他清醒後竟下半身癱瘓2個多月，加上尿管斷裂及其他問題，導致體重狂降，陳子聰需要動多種手術治療，但澳洲醫院沒有相關技術，何超儀便帶著回香港醫治，陳子聰直到今年一月才恢復走路能力，後來確認香港無法進行手術，何超儀4月再帶老公到美國治療，但是經過3周檢查，發現老公的狀況不適合手術，夫妻只好回香港。

一連串的風波讓何超儀身心俱疲，陳子聰目前在家休養，有全天候看護在家照顧，何超儀為了老公身體狀況，已減少工作、不接新戲，要陪陳子聰恢復健康。