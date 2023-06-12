國健署推動癌症篩檢行之有年，在新冠疫情影響最深的2022年，大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌4癌的篩檢率下降了14％，多達72萬人中斷篩檢，將反映在日後的死亡率上。而最新死因統計也顯示，去年癌症仍高居死因之首，5萬1927人死於癌症，癌症時鐘也多了3秒，每10分7秒就有1人罹癌。

衛福部今公布去年死因統計，共5萬1927人死於癌症，比前一年的5萬1656人，增加了271人，其中發生率最高的大腸癌，死亡人數就比前一年增加了196人。

去年癌症死亡數佔總死亡數的24.9％，死亡率為每10萬人口222.7人，上升了1.2％。標準化死亡率則是每10萬人口116人，下降了1.8％。死亡者中，有8成7集中在55歲以上族群。

國健署副署長賈淑麗表示，國健署去年開始，將大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌4癌篩檢擴大至5癌，7月起提供低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，用於檢測早期的肺癌。若不將肺癌篩檢計入，去年4癌篩檢率比疫情前1年（2019年）的下降了14％，等於有72萬人中斷篩檢。其中大腸癌篩檢的下降比率多大13.5％，這些因素都會反映在日後的癌症死亡率。

賈淑麗呼籲民眾在疫情解封之際，應恢復規律的篩檢。民眾若為30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查；30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）的原住民，應每2年接受1次口腔黏膜檢查。

若為45至69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年應接受1次乳房攝影檢查。而50至74歲民眾，則應在每2年接受1次糞便潛血檢查；具肺癌家族史的50至74歲男性、45至74歲女性，以及重度吸菸者，則應每2年接受1次LDCT檢查。

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