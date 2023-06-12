澳洲東岸知名葡萄酒產區獵人谷（Hunter Valley）昨（11）日深夜發生重大車禍，一輛載有數十名賓客的婚禮巴士在一處環行交叉路口翻覆，釀成10人死亡、21人受傷，目前當局正在調查事故原因，值得注意的是，這場婚禮的新人是當地知名球星。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）、澳洲新聞網News.com.au報導，一輛載有約40名賓客的巴士昨日深夜從新南威爾斯州葡萄酒產區獵人谷一處酒莊出發，準備將剛參加完婚禮的賓客載往下塌旅店住宿，不過巴士上路17分鐘就在高速公路出口匝道的一處環行交叉路口翻覆，釀成10人死亡、21人受傷。
傷者中有一人傷勢嚴重，其餘20人傷勢已穩定。
今（12）日上午的現場畫面顯示，翻覆巴士仍側躺在道路邊坡，澳洲警方表示，尚未將罹難者遺體移出車內，預計後續可能在車體下方發現更多遺體。
目前仍不清楚巴士翻車原因，有澳媒指，巴士翻覆前，58歲駕駛可能在路上「蛇行」，不過檢測後，該名駕駛的酒測值未超標，澳洲警方僅表示駕駛僅受到輕傷，證實已被逮捕、將被起訴，但未透露更多指控細節。
另外澳媒也報導，意外發生時肇事路段起霧，連前來救援的直升機都無法降落，必須改道。不過官員仍強調，目前無法判斷濃霧是否是意外主因。
此外，也有當地民眾表示，環行交叉路口正在進行整修工程，多線道變成單線道，不過當地議員不認為單一線道會釀成車禍。
值得注意的是，據《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報導，這場變調婚禮的新人來頭不小，新郎為當地足球明星蓋夫尼（Mitchell Gaffney），蓋夫尼長期為球隊Singleton Roosters踢球，新娘愛德賽爾（Madeleine Edsell）為當地女子球隊Roosterettes知名球員，兩人今年剛滿30歲，11日下午在風景如畫的酒莊舉行婚禮，約有100名賓客受邀出席。
一名球隊成員心有餘悸表示，當天出席兩人的婚禮，但是沒有坐上巴士，據信婚禮司儀及部分新郎球隊成員在車禍中受傷。
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