晶鑽生醫表示，KNA Interpharma將協助「提美拉」在當地的取證與推廣相關事宜，做為晶鑽生醫進入東協市場的第一站。由於泰國是東南亞第二大經濟體，又是觀光醫療重鎮，未來可望進一步拓展泰國經驗至其他東協市場，搶攻龐大的顏值商機。

英卡思(IMCAS)是全球首創以連結整形外科與皮膚科兩大學科的專業醫學學術研討會，旨在提供醫美領域最新的學術研究與行業訊息。該組織最早成立於1994年法國巴黎，初始由數十位歐洲醫師參加的一次小型討論會萌牙，迄今發展成為全球最具規模的醫美學術研討會，除總部巴黎的國際年會外，還有亞洲與美洲年會，每場皆匯集來自世界各地的知名醫美醫師及專家學者，帶來最新技術、產品與產業資訊共同交流學習，並吸引至少超過1萬5千名參與者。

晶鑽生醫受惠醫美全產品線整合效益持續顯現，5月營收4,528萬元，月增18.08%、年增59.16%，前5月營收2.36億元，較去年同期成長43.68%，5月、前5月營收雙創同期新高。