台中市一名60歲婦人前往銀行欲匯款20萬元，行員詢問匯款用途，她先是說要償還醫藥費，卻不識匯款帳戶的持有人，行員警覺有異報警，通報警方到場協助，她又改口要提現金付裝潢費，過程中頻頻使用手機，經員警苦口婆心勸說，她才恍然大悟，自己是遇到投資詐騙了。

台中市警察局第二分局育才派出所6月9日上午接獲彰化銀行行員通報，稱有一名60歲陳姓婦人臨櫃欲匯款新台幣20萬元，疑似遭詐，員警獲報到場，陳婦表示自己於上個月開刀住院，由友人代付醫療費用，本次匯款就是要償還這筆款項。

惟員警接過陳婦手機查看，發現陳婦與友人的LINE對話紀錄中出現「儲值」等字眼，且該名友人的暱稱顯示為「鼎盛官方客服」，明顯不合常理，面對員警的詢問，陳婦仍堅稱對方是她的朋友，並取回手機，不願讓員警再作查看，眼看員警與行員紛紛勸阻匯款，陳婦轉而表示要提領現金，又改口稱要用來支付裝潢工程款，員警進一步提出裝潢的房子在哪裡、做了哪些施工項目等等問題，陳婦都答不上來。

員警研判陳婦是遇上了「假投資」詐騙，鍥而不捨地列舉許多案例給陳婦聽，在員警不厭其煩的勸說下，陳婦才卸下心防透露自己是在上個月初透過網友接觸到鼎盛金融的投資平台，客服人員稱只要依照「老師」教學去「儲值」操作股票，就可以穩賺不賠，得到高獲利報酬。

詐騙集團還在對話中手把手教學，教戰陳婦如何騙過銀行行員順利匯款，員警針對詐騙集團的話術一一拆解，陳婦這才恍然大悟，在員警的勸說下將對方封鎖，及時保住老本。