根據統計資料顯示，2022年全世界電動車銷量成長55％，台灣更是翻倍成長，全台總銷售年增率達到128％。而「充電樁」是電動車補充電能的裝置。一般來說，若公共充電站離家太遠，電動車主會考慮在家自行安裝充電樁。若居住獨棟或透天住宅，車主直接從自家電錶拉電裝設充電樁即可；但若居住在集合式住宅，則須視停車位與電錶的配置來決定如何安裝個人自有充電樁，並符合社區管委會要求，避免公共區域使用權及安全性的爭議。

許多電動車主的車位大多在社區地下車庫或透天厝的一樓，南山產險表示，若不幸遇到淹水，固定在車位旁的充電樁就可能因泡水而嚴重毀損，不僅需另外維修或重新購置，也會讓車主陷入需用車時卻沒電的擔憂。

南山產物指出，「充電樁綜合保險」專案商品，包括「充電樁財產損失保險」及「颱風洪水附加條款」，針對車主自有、自用、且限固定於地面或壁掛方式的充電樁，提供因外來物碰撞、火災、閃電、雷擊、爆炸、拋擲物或墜落物、颱風洪水的損壞賠償；此外，本專案內容也包含「充電樁第三人責任保險」，保障在使用充電樁時發生意外事故導致第三人體傷或財損、依法須負賠償責任時，對第三人的賠償責任所造成的損失。

目前市面上充電樁依廠牌、機型不同，購買價格也不盡相同，南出產表示，總保費依投保之充電樁的費用計算而略有不同。以價格2萬元的充電樁來舉例，投保該專案全年保費不到900元。若充電樁遇到承保範圍的意外事故而毀損，車主只要依方案內容規定負擔自負額1,000或2,000元，就能為充電樁轉嫁意外風險；而針對第三人責任險，則依投保方案提供每一意外事故責任保額200萬元或300萬元的責任保障（每一事故自負額10％，保險期間累積最高賠償金額分別為400萬元或600萬為限）。