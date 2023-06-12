新冠肺炎躍升去年國人第3大死因，但實際上，疫情的影響並不只有直接死亡，也包含醫療排擠、延誤就醫導致的間接死亡。根據衛福部統計，去年國內整體死亡人數比前一年多出2萬4000多人，經排除人口老化因素，超額死亡的人口高達2萬2852人。去年死於新冠者共1萬4667人，等於有8185人不是直接死於新冠，可能是間接的死亡，或是反映在其他慢性病的成長中。

疾管署副署長羅一鈞表示，去年是最大一波新冠流行的年份，超過萬名個案死亡，相當遺憾的。根據國際趨勢，在主要流行年中，新冠的死亡都會躍升到第1到第4名。去年國內共1萬4667人直接死於新冠，其中65歲以上佔86.3％、85歲以上41.3％、75～84歲27.8％、64～74歲17.2％，這顯示新冠疫情對高齡者衝擊最大，特別是沒有打滿3劑疫苗者，是死亡的主要來源。

羅一鈞表示，今年新冠疫情共5157人死亡，預估明年公布的今年死因統計，新冠排名會後退，可能會和糖尿病、高血壓疾病的死亡數差不多，落在第6、7名，但是還是要看疫情的趨勢和統計而定。

疫情期間國人整體死亡數節節攀升，根據衛福部統計，疫情前一年（2019年），整體死亡數共17萬5424人，比2018年增加2565人；新冠疫情第一年（2020年），整體死亡數17萬3067人，比2019年少；到了2021年，整體死亡數就增加了1萬1105人，來到18萬4172人；去年本土疫情大爆發，整體死亡數也跟著暴增，比2021年多了1倍，多出2萬4266人，達到20萬8438人。

對於整體死亡數的增加，是否與新冠肺炎的超額死亡有關？羅一鈞分析，根據經濟學人的數據，排除人口老化影響因素後，去年的超額死亡數應為2萬2852人，而新冠肺炎去年直接導致了1萬4667人的死亡，佔母數的64％，其餘約3成（8185人）非新冠肺炎直接相關，可能是間接死亡，或反映在其他慢性病的死亡成長中。