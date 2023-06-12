不少國家大學都在漲學雜費，台灣卻未漲。（《大學問》網站提供／林志成台北傳真）

受到通貨膨脹影響，很多國家的大學都在漲學雜費，大陸公立大學甚至調漲54％，但台灣教育部今年卻僅同意大學漲0.53％學雜費。《大學問》網站執行長魏佳卉今表示，我國高教預算增加幅度有限，必須在法規上鬆綁，擴大大學收入來源，其中學費調漲是立即可行的辦法。

2023年，全球大學學費面臨通貨膨脹、高教投入成本增加等壓力，包括美國、澳洲、英國，甚至是對岸中國等地的大學，在9月新學期開學後，將辦學成本反應在學費。其中，大陸公立大學學費漲幅最高，來到54％。

至於台灣，多數學校18年沒有調漲學雜費，教育部今年以最多0.53％的漲幅，開放大學調整學費，不過僅有國立中正大學、國立聯合大學、南亞技術學院、南開科大等四所大學提出申請，每學期學費最多調漲新台幣159元～265元。

魏佳卉從全球的世界排名百大的頂尖大學官方數據指出，2023年美國哈佛大學學費調漲3.06％、澳洲墨爾本大學、英國牛津大學等名校商學院，學費調漲分別為7.11％及13.41％，上海復旦大學在這波大陸學費調漲潮裡，調整幅度不算大，今年學費調漲25.23％，約增加人民幣1640元，相當於新台幣7085元。

魏佳卉進一步說明，2023年大陸不僅開放各省市自行調漲大學學費，同時政府投入在公立大學的預算也創歷史新高。2023年上海復旦大學不含學費收入，光是來自國家的教育經費為178.69億人民幣，相當為新台幣771.9億元，全校每位學生享有政府38.4萬元人民幣，相當於新台幣166萬元的投入。

反觀2023年國立台灣大學總預算為新台幣192億元，其中包括政府資金投入、學費收入及各種業外收入等總收入；2023年復旦大學光是政府投入經費超過台大總收入4倍。

2023年復旦大學來自大陸國家經費補助僅為第6名，第一名北京清華大學總經費為人民幣410.93億元，相當於新台幣1775億元，為台大總預算的9.2倍。2023年英國泰唔士報THE世界大學排名，北京清華大學16名、上海復旦大學51名、國立台灣大學排名187名。由此可見，世界大學排名與高教經費投入息息相關。

魏佳卉認為，受限於國家財政預算分配比例，2023年我國高教預算為新台幣1036億元，短期內，國家財政歲收沒有大幅增加，有此有必要在學雜費政策上予以鬆綁，大學才有經費辦學。

大學一直要求學雜費自由化，台灣高教才得以發展。對此，教育部表示，除了會持續挹注資源協助學校改善教研環境及提升教師待遇外，也會考量學雜費涉及學生與家長負擔能力，將和大學進行充分溝通及意見交換，共同努力與各界尋求共識。