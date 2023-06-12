中興大學獸醫學系今年4名畢業生很特別，他們2017年大二時，透過雙聯學位制度，赴美國堪蕯斯州立大學攻讀，經2年大學預科、4年學士後獸醫專業訓練，今年6月順利取得兩校獸醫學士學位，並考取美國獸醫師執照。興大今天表示，在美國獸醫師相當搶手，4人將留美執業。

興大表示，興大與堪蕯斯州立大學在2017年2月簽訂獸醫學士跨國雙聯學位，同年8月即薦送吳宣薇、林祐萱、賴勃宇、王禹心等4人至堪蕯斯州立大學，經過學科與實習訓練6年，4人在今年5月底參加堪蕯斯州立大學畢業典禮，並考取美國獸醫師執照，未來，將分別在美國維吉尼亞州、加州、明尼蘇達州、科羅拉多州的獸醫醫院服務。

適逢畢業季，吳宣薇、林祐萱近日特地返國分享經驗。吳宣薇說，就迪堪薩斯獸醫學院的實習期間，醫師跟飼主都很注重學生意見，因為學生們跟住院病患相處的時間最久。她強調，雙聯學制讓她有更多職業方向選擇，有不一樣的人生體驗，她在美擔任全科醫師後，則可能考慮再進修或是回台服務，

林祐萱表示，堪薩斯獸醫學院提供學生大量的實際操作課程與實作經驗，她未來將規畫進修野動專科和眼科相關手術知識。