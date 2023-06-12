50歲陳女士平時身體良好，2個月前罹患新冠肺炎，經7天居家隔離，先生及孩子先後確診，令她非常緊張、害怕，每天不斷打掃、消毒，並產生呼吸困難、全身痠痛、焦慮、心悸、失眠的症狀，至大里仁愛醫院就醫診斷為長新冠病毒的後遺症，經藥物治療已顯著改善，持續追蹤。

大里仁愛醫院精神科主任官達人指出，新冠病毒的後遺症問題愈來愈嚴重，根據美國疾病控制與預防中心的報告，約有35％的新冠病毒感染者痊癒後有後遺症，可能影響日常生活和工作；許多人的報告顯示感到疲倦、無法專注於工作或學習，因此，了解後遺症並找到有效的治療方法至關重要。

他說明，新冠後遺症分為身體症狀、神經症狀和心理症狀。身體症狀包括疲勞、呼吸困難、肺纖維化、肌肉疼痛、頭痛、肺栓塞等，其中呼吸困難是最常見之一，原因可能是病毒損害了肺部組織，使肺功能受損造成；神經症狀包括頭暈、失語症、認知障礙和腦霧等，可能與病毒對中樞神經系統的損害有關，另有研究發現病毒可能會引起自體免疫反應，進一步損害神經系統；心理症狀包括抑鬱、焦慮、失眠、創傷後壓力症候群等，若長期壓力可能會對身心健康造成負面影響。

官達人指出，目前新冠病毒後遺症尚無特效藥物治療，但有一些治療方法可以幫助病患緩解症狀。身體症狀的治療如呼吸治療、物理治療和藥物治療等；神經症狀的治療包括物理治療、職業治療和言語治療等；心理症狀的治療包括認知行為治療法和心理治療等，並可通過運動、冥想和保持社交活動等方式改善情緒和心理健康。

官達人提醒，新冠病毒後遺症是仍在研究中的議題，很多病患都會有不同的症狀，且會依年齡的不同，症狀的輕重度會不同，有些人只有某部分的症狀，但有些人3種症狀都存在，若發現問題應立刻尋求醫師協助，遵循醫師的建議和治療計畫，讓長新冠病毒的後遺症遠離自己。