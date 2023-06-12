而5月營收亮眼，且手握電源管理及水冷散熱兩大AI伺服器關鍵技術，成為各大雲端伺服器品牌廠AI伺服器電源管理及散熱系統整合重要供應商的台達電(2308)也獲得投信積極加碼買超，盤中股價大漲逾5%，盤中股價亦創下歷年新高，技嘉挾AI伺服器題材持續驚驚漲，今天盤中股價漲逾4%，不過，雖然電子權值股表現不俗，一度帶領台股指數攻抵16999.72點，中小型股卻湧現獲利了結賣壓，盤中聰泰(5474)、亞翔(6139)、雙美(4728)、眾達-KY(4977)、瑞築(6198)、東捷資訊(6697)、國眾(5410)、韋僑(6417)、立端(6245)、保勝光學(6517)盤中股價被打入跌停，致使台股指數漲幅略受影響，截至11點35分為止，加權股價指數約16991.36點，上漲104.96點，成交量約為2040.18億元；OTC指數為221.88點，下跌0.44點，成交量為652.25億元。

今天盤中上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲2.31%，其次是電子零組件類股及半導體類股，分別上漲1.61%及1.3%，表現較差者為觀光類股、造紙類股及玻璃類股，其中觀光類股下跌3.14%，造紙類股下跌2.41%，玻璃類股下跌1.39%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲0.98%，表現最差為觀光類股、下跌2.33%。

就技術面來看，雖然上週四台股漲多拉回，但整體來說還是延續驚驚漲格局，上週五加權股價指數以16886.4點作收，創下2022年4月22日以來新高，累計一週上漲179.49點，漲幅約1.07%，週K連4紅，成交量則略萎縮為日均量2914.4億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步攀升，OTC收盤指數為222.32點，累計一週上漲4.16點，漲幅約1.91%，K線亦是連4紅，日均量放大至837.48億元。今天台股在上週五美股收高，以及台積電5月營收表現不俗帶動下，指數開高走高，盤中指數一度逼近17000點，再創2022年4月22日以來新高；目前台股指數站上所有短期均線，類股良性輪動，惟量能偏低，OTC指數亦價漲量增，考量美股短線偏多，驅使外資回補電子股，支撐台股走勢回穩，台股在均線多頭排列架構支撐下，指數偏多仍可延續，惟價量背離，市場追高意願不足，預期指數將震盪墊升。

分析師表示，本週市場關注美國CPI數據、FOMC利率決策、GPU大廠推新品、指標性公司法說或股東會展望等事件對台股的影響，台積電股東會提及明年是下一波很好的成長，帶動相關CoWos設備大漲，大陸政府推出車市促銷政策，可望激勵整體景氣復甦。

由於加權指數短線預期高檔震盪，但只要回檔不破10日均線，中多格局不變，看好產業則維持趨勢題材族群，短打營收端佳績、盤面人氣主流股如：AI相關及及高速運算概念、電子下游組裝、節能、記憶體、車用、暑假商機的觀光旅遊、航空及娛樂技術，以及線型轉佳股；避開營收疲弱、股價技術面轉差股。