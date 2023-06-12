美系外資表示，隨著生成式AI殺手級應用(例ChatGPT)的出現，看到半導體行業的成長階段從移動計算時代轉向人工智能計算時代。Morgan Stanley Research估計今年AI計算半導體市場的總規模約為430億美元(佔當今全球半成品的8%)，且在潛在基本需求下、到2027年將增長近兩倍，達到1250億美元，佔全球半導體需求的15%，全球半導體產業增長將因生成式AI而重新加速。

美系外資表示，未來AI ASIC是否有機會超過GP GPU(圖形處理器通用計算)，主要評估兩因素，首先，企業有看到AI可以顯著提高生產力；再者，更多殺手級AI應用的出現。因此期望看到越來越節能和低成本的AI客製晶片設計，可以趕上甚至超過NVIDIA和AMD的通用 GPU(GP GPU)增長。

美系外資進一步談到，預計AI ASIC到2027年將占到雲端AI市場份額30%，該推論主要是基於更大規模的AI計算需求使得客製設計的前期成本是合理的；以及需要考慮到NVIDIA強大的議價能力；亞洲具有競爭力客制晶片設計服務，包括世芯-KY(3661)、創意(3443)、日本Socionext、大陸VeriSilicon；以及大陸在AI ASIC設計在地化方面的努力(例T-Head、Meta-X)。

以AI相關個股來說，美系外資表示，相信到2027年，台積電有13%的營可能來自AI晶片製造，故重申加碼評等，目標價由680元調升到710元，同時，給予世芯-KY、創意、晶心科加碼評等。但另一方面，認為人工智能服務器可能會蠶食傳統伺服器支出，故重申信驊、矽力*-KY評等減碼；聯發科則因為基於智慧手機的生成式人工智能技術還不成熟，預計未來五年智慧手機AI半成品複合年增長率僅為10%，故也維持減碼評等。